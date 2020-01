Speciale difesa: Francia, governo cambia atteggiamento su violenze polizia

- In questi ultimi giorni il governo francese sta cambiando atteggiamento nei confronti degli episodi di violenza commessi dalla polizia. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che si tratta di un tema finito al centro del dibattito in questi ultimi mesi. In occasione del tradizionale incontro con la polizia nazionale per gli auguri di inizio anno, il ministro dell'Interno Christophe Castaner ha ricordato il dovere di “esemplarità” ed “etica” che devono rispettare gli agenti. “L'utilizzo giusto e proporzionato della forza è quello che separa la democrazia dall'arbitrario, quello che distingue l'ordine dalla brutalità”, ha detto Castaner. (Res)