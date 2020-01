Migranti: Romeo (Lega) su Gregoretti, da Renzi garantismo di comodo, non scappino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a palazzo Madama, interviene sul caso Gregoretti e osserva: "Renzi vota contro Salvini? Vergognoso comportamento di chi fa il garantista con amici e parenti e il forcaiolo da piazza con gli altri. Trasformare tutto in un processo politico, in un attacco a Salvini è un atto di grande irresponsabilità al quale anche Italia viva non riesce a sottrarsi; quello da cui scappano, invece - sottolinea in una nota -, è assumersi le proprie responsabilità. Si voti il 20 gennaio, basta giochetti sulle spalle degli italiani".(Com)