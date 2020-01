Lombardia: Foroni, decreto ministeriale su dissesto idrogeologico penalizza il Nord

- "Non possiamo che classificare come assolutamente deludente l'azione governativa. Infatti complessivamente il governo ha finanziato meno del 10 per cento delle opere ammesse su tutto il territorio nazionale, usando un criterio totalmente inaccettabile e che finisce semplicemente con il premiare i Comuni e le Regioni meno virtuose, il cui unico merito sembra quello di avere i conti in rosso. In Lombardia poi la percentuale dei finanziamenti concessi ai Comuni arriva sì e no al 2 per cento del totale, il che è semplicemente paradossale, per non dire grottesco". Lo dichiara l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, in merito al decreto del ministero dell'Interno pubblicato nei giorni scorsi e destinato a opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici pubblici e del territorio. Su 3.071 interventi contro il dissesto idrogeologico richiesti da comuni del Nord e dichiarati ammissibili questo governo ha destinato fondi per solo 75 opere, e di queste solo 18 alla Lombardia su oltre 850 ammissibili, mentre le Regioni del Centro Italia hanno ricevuto fondi per 119 opere a fronte di 1.176 ammesse, e il Sud 390 a fronte di 2.266. (segue) (Com)