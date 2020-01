Lombardia: Foroni, decreto ministeriale su dissesto idrogeologico penalizza il Nord (2)

- "Alcuni mesi fa - prosegue Foroni - abbiamo deciso la totale copertura delle spese sostenute per i lavori di pronto intervento a seguito di calamità naturali per gli oltre mille Comuni lombardi con meno di 5mila abitanti e successivamente abbiamo destinato 48 milioni di euro per 70 opere di difesa del suolo in tutta la Lombardia, più altri 7,7 milioni ottenuti grazie ad economie di bilancio. La Lombardia stanzia ogni anno decine di milioni di euro per far fronte alle criticità di un territorio sempre più fragile e soggetto negli ultimi tempi ad una serie di eventi meteo calamitosi senza precedenti. Fino ad oggi abbiamo fatto da soli, ma la situazione è diventata economicamente insostenibile anche per la Regione più virtuosa ed efficiente del nostro Paese". "Da quando si è insediato questo governo - osserva l'assessore - continuiamo invano ad aspettarci un segnale di vicinanza e di solidarietà alle popolazioni della Lombardia e di tutto il Nord, colpite ripetutamente da nubifragi, alluvioni, frane e trombe d'aria, ma tutto tace". "Insomma se questo è il trattamento riservato dall'attuale maggioranza al governo del Paese alla più virtuosa delle sue Regioni - conclude Foroni -, allora c'è un problema politico molto serio". (Com)