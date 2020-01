Libia: Fassino (Pd), consolidare la tregua e preparare Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero Fassino, della direzione Pd e vicepresidente della Commissione Esteri della Camera afferma che "dopo l'avvio della tregua, la convocazione per domenica prossima a Berlino della Conferenza per la Libia - fortemente voluta dal governo italiano - rappresenta un altro passo in avanti per la costruzione di una soluzione politica al conflitto. Importante in queste ore - continua in una nota - è consolidare la tregua e assicurare che tutti gli attori libici e internazionali siano pienamente coinvolti nella Conferenza". (Com)