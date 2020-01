Bolivia: Morales, abbattuto il mio busto e non quello del dittatore Banzer

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha commentato la rimozione della statua a lui dedicata, denunciando il governo ad interim per non aver fatto lo stesso con l'effige del "dittatore Banzer". "Quando distruggono il busto con la mia immagine, vogliono far sparire il movimento indigeno popolare. Non lo fanno con le immagini del dittatore Banzer o del neoliberale Victor Paz", ha scritto Morales in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il busto di Morales, collocato dinanzi al Centro sportivo olimpico di Quillacollo, era stato rimosso nella giornata di ieri, nel corso di una piccola cerimonia presiueduta dal ministro dello Sport del governo di transizione, Milton Navarro. “Evo Morales è stato dichiarato fuggitivo dalla giustizia, dobbiamo cambiare i nomi di tutti i campi sportivi che portano il nome di Evo Morales, siamo qui simbolicamente ", aveva detto il ministro in dichiarazioni rilasciate al canale statale “Bolivia Tv”. (segue) (Brb)