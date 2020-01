Bolivia: Morales, abbattuto il mio busto e non quello del dittatore Banzer (3)

- Hugo Banzer Suarez, è stato capo dello stato boliviano in due periodi distinti. Sale al potere una prima volta, nel 1971, grazie a un colpo di stato contro il governo de facto di Juan José Torres Gonzales. La sua presidenza, protratta fino al 1978, viene ricordata come una delle più repressive nella storia del paese andino, con numerosi denunce di violazioni dei diritti umani e politici. Banzer è inoltre ritenuto partecipe dell'operazione Condor, la complessa strategia di repressione degli oppositori di sinistra nell'America latina degli anni 70. Costretto a indire elezioni da un imponente sciopero della fame promosso dalle lavoatrici delle miniere e personalità della cultura, viene costretto all'esilio dopo la contestata vittoria di un suo delfino. Torna al potere nel 1997, vincendo - al quarto tentativo - le elezioni presidenziali. Una gestione non meno critica, per gli scontri con le organizzazioni sociali, animate tra gli altri anche da Evo Morales, sui progetti di privatizzazione delle risorse pubbliche. Muore di cancro nel 2002, poco dopo aver rassegnato le dimissioni. (segue) (Brb)