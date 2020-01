Napoli: vicesindaco Panini, vicinanza a lavoratore ferito, da magistratura risposte su incidente metropolitana

- "Vicinanza al lavoratore ferito e ai passeggeri per la paura che hanno provato. Dopo di che seguiamo passo passo con l’azienda ogni passaggio. Rispetto per magistratura e carabinieri che stanno indagando, con l’auspicio che possa riprendere quanto prima regolarmente funzionamento metropolitana evidente ricaduta sulla città è consistente ma non mancheremo di stare al fianco dell'azienda". Lo ha detto il vicesindaco di Napoli Enrico Panini in relazione all'incidente dei treni sulla linea 1 della metropolitana napoletana. Panini ha spiegato: "La magistratura è intervenuta immediatamente, i carabinieri sono presenti sul luogo dell’incidente. I tecnici stanno operando e noi siamo tirati come corda di violino: non perdiamo tempo, l'obiettivo è ridurre al minimo disagi città e cittadini". Quindi ha aggiunto: "Per quanto ci riguarda, intendiamo confermare e sviluppare ulteriormente gli interventi su ferro e gomma. Con maggiore determinazione. La sicurezza su metropolitana è costantemente monitorata dall'azienda". Quindi ha concluso: "Sono stato sul posto, non ho la competenza, è la magistratura che ci deve dare risposte. Siamo chiari: la metropolitana è sicura, linea costantemente attenzionata: purtroppo in tutte reti esiste una percentuali incidenti. Diciamoci una cosa, nella disgrazia siamo stati fortunati: siamo di fronte a un ferito leggero e tanto spavento, danni limitati ai mezzi. E ciò ci ha aiutato in queste ore".(Ren)