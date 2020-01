Croazia-Ue: quadro finanziario pluriannuale, Brexit e allargamento temi centrali della presidenza di turno (3)

- "Particolare attenzione dedicheremo al Green deal, il Consiglio ne parlerà in diverse formazioni, ed è importante garantire un adeguato finanziamento della sua attuazione", ha aggiunto Plenkovic. In secondo luogo "un'Europa che collega: la crescita e lo sviluppo dell'Europa dipendono dalla messa in rete delle sue economie e dal pieno potenziale dei potenziali infrastrutturali ed umani. La connettività è uno dei presupposti principali per conseguire la coesione sociale, territoriale, economica, tra gli Stati membri. Pertanto ci adopereremo per uno sviluppo ulteriore delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali. E come presidenza daremo enfasi al riavvicinamento dei cittadini attraverso l'istruzione, la cultura e lo sport", ha aggiunto. Terzo, "un'Europa che protegge: solo una Europa sicura può dare un contesto di pace ai cittadini. Una protezione efficiente delle frontiere esterne e una resilienza maggiore verso le minacce esterne, cibernetiche ed ibride, sono della massima importanza. Una soluzione integrata per le nostre politiche dell'immigrazione e dell'asilo è il nostro obiettivo comune", ha proseguito. (segue) (Res)