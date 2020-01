Croazia-Ue: quadro finanziario pluriannuale, Brexit e allargamento temi centrali della presidenza di turno (4)

- Quarto punto, "un'Europa influente: nessuno Stato membro da solo è in grado di affrontare le sfide internazionali. L'Europa dovrebbe parlare con una voce unica più frequentemente, farsi sentire di più, confermando il suo ruolo globale nel mondo multipolare di oggi. E' essenziale mantenere un dialogo aperto con i nostri partner e alleati nordamericani, la nostra ambizione come partner globale dovrebbe essere sostenuta dallo sviluppo di capacità e strumenti di azione comune, inclusa la nostra difesa in complementarietà con la Nato. Ed è importante mantenere le relazioni dell'Europa con la Russia, la Cina, l'India e il Giappone sulla base del rispetto reciproco continuando a sviluppare il multilateralismo e l'ordine globale basato su regole", ha affermato Plenkovic. (segue) (Res)