Croazia-Ue: quadro finanziario pluriannuale, Brexit e allargamento temi centrali della presidenza di turno (5)

- Nella visione del premier Plenkovic, la conferenza sul futuro dell'Europa sarà un'occasione per riavvicinare i cittadini all'Europa. Quarto compito che la presidenza croata dovrà affrontare, secondo Plenkovic, è infatti "la realizzazione della conferenza sul futuro dell'Europa. Affronteremo rapidamente questo compito affinché si possano concludere accordi interistituzionali quanto prima garantendo un rapido avvio della conferenza", ha detto Plenkovic. "E' importante che Parlamento, Consiglio e Commissione si approprino degli obiettivi della conferenza e siano rappresentati su un livello di parità", ha spiegato. La conferenza "deve coinvolgere gli Stati membri, i Parlamenti nazionali, i cittadini e soprattutto i giovani. Deve essere inclusiva, aperta e il dibattito deve essere incentrato sulle questioni che emergono dal programma strategico dell'Ue, dagli orientamenti strategici politici della presidente von der Leyen e sui temi che preoccupano e interessano di più i cittadini", ha aggiunto. Secondo Plenkovic, la conferenza sarà "un'occasione per avvicinare l'Europa a cittadini e imparare di più attraverso il dialogo. Si tratta di comprendere le ragioni della disaffezione dei cittadini, che cosa ha determinato la Brexit, perché molti europei sono scettici verso l'Europa. Si tratta di capire le cause del populismo e del risentimento antieuropeo e capire cosa dobbiamo cambiare e migliorare. Sarà anche un'occasione per dare la parola a cittadini affinché ci dicano che Europa vogliono", ha dichiarato il premier croato. (segue) (Res)