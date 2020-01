Croazia-Ue: quadro finanziario pluriannuale, Brexit e allargamento temi centrali della presidenza di turno (6)

- Altri temi fondamentali su cui si concentrerà la presidenza croata riguardano la Brexit e il nuovo quadro finanziario pluriannuale dell'Ue. Plenkovic ha assicurato che Zagabria lavorerà ad una "celere adozione" di un mandato globale per il Consiglio per i negoziati relativi alla definizione delle nuove relazioni tra Regno Unito e Ue, sulla base delle proposte elaborate dalla Commissione europea. Seconda priorità, dopo il lavoro sul quadro finanziario pluriennale, "la fine del processo di ritiro ordinato del Regno Unito dall'Ue. Dopo la ratifica dell'accordo di recesso da parte del Regno Unito dobbiamo concludere la procedura di ratifica da parte dell'Ue. In questo è cruciale l'approvazione da parte del Parlamento europeo", ha detto. La presidenza croata "lavorerà a una celere adozione di un mandato globale per il Consiglio per i negoziati sulla base delle proposte elaborate della Commissione europea", ha aggiunto. "Sarà triste vedere uno Stato membro lasciare l'Ue, perché il Regno Unito e l'Ue condividono una lunga storia. Questo dovrebbe essere un nuovo punto di partenza per costruire delle relazioni vicine di partenariato basate su interessi reciproci, sul rispetto e par-condicio soprattutto nei settori del commercio e della sicurezza e su altre politiche settoriale", ha aggiunto. "Tuttavia il periodo di transizione di 11 mesi è brevissimo e ci vorrà tantissima buona volontà, tanto lavoro per concludere i negoziati in quel periodo e arrivare a un buon accordo per ambo le parti", ha concluso. (segue) (Res)