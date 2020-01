Croazia-Ue: quadro finanziario pluriannuale, Brexit e allargamento temi centrali della presidenza di turno (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema centrale sarà legato all'allargamento dell'Ue. Plenkovic oggi a Strasburgo ha ribadito che la presidenza croata intende ottenere il sostegno degli Stati membri per l'apertura dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord. Una priorità della presidenza croata sarà in proposito "l'organizzazione del vertice di Zagabria tra l'Ue e i Balcani occidentali nonché l'apertura dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord. Non nascondiamo la nostra ambizione di cercare di ottenere il sostegno degli Stati membri per l'apertura dei negoziati di adesione con questi due paesi", ha detto Plenkovic. "La prossima relazione della Commissione europea e le sue proposte per migliorare la metodologia negoziale saranno importanti. Per la credibilità della politica dell'allargamento è essenziale mantenere i principi del rispetto dei criteri politici, dei criteri di riferimento e dei progressi individuali di ciascun paese candidato sulla base dei loro risultati", ha aggiunto. (segue) (Res)