Croazia-Ue: quadro finanziario pluriannuale, Brexit e allargamento temi centrali della presidenza di turno (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'adesione all'Ue rimane l'obiettivo ultimo dei negoziati: questo deve essere l'asse centrale della politica dell'allargamento. Siamo lieti del fatto che il Parlamento europeo ad ottobre abbia adottato una risoluzione che appoggia l'importanza l'apertura dei negoziati con l'Albania e la Macedonia del Nord sottolineando l'importanza dell'allargamento per i paesi candidati così come per l'Ue. Nel farlo il Parlamento europeo ha riaffermato il suo attaccamento a una politica di allargamento credibile", ha continuato. "Il vertice di Zagabria a maggio si terrà 20 anni dopo il primo vertice di Zagabria che aprì la prospettiva europea ai paesi dell'Europa sud orientali nonché l'avvio agli accordi di stabilizzazione e associazione. Fra quei paesi figurava la Croazia, che nel frattempo è il solo paese ad aver aderito all'Ue e oggi ha la presidenza del Consiglio. Il nostro esempio conferisce al prossimo vertice di Zagabria un valore simbolico ulteriore", ha ricordato. "Ecco perché in occasione del vertice desideriamo inviare un messaggio forte ai nostri partner dell'Europa sud orientale che sono in una sorta di anticamera europea. Vogliamo dire loro: "Se porterete avanti tutte le riforme e soddisferete tutti i criteri di adesione, la vostra prospettiva europea non viene messa in discussione e siete i benvenuti. Nel frattempo l'Ue vi aiuterà a conseguire il vostro obiettivo grazie alla partecipazione a progetti europei, all'integrazione nelle reti infrastrutturali, attraverso il dialogo politico regolare al massimo livello e mediante la promozione dei principi e valori europei", ha affermato Plenkovic. (segue) (Res)