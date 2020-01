Croazia-Ue: quadro finanziario pluriannuale, Brexit e allargamento temi centrali della presidenza di turno (10)

- Infine sull'immigrazione, Plenkovic ha chiarito che la Croazia non diventerà un "hotspot informale". "Nel 2015 e nel 2016 la crisi migratoria ha rappresentato il fenomeno più importante e consistente a cui abbiamo assistito dopo al caduta del Muro di Berlino, con ramificazioni politiche non solo per quanto riguarda le istituzioni europee, ma anche per quanto riguarda le politiche nazionali degli Stati dell'Europa", ha detto. "Si tratta di rafforzare la frontiera esterna dell'Ue. Questo lo faremo con la politica estera, la sicurezza, lo sviluppo, il commercio, gli aiuti umanitari in tutte le regioni di crisi del mondo nella misura del possibile. Ma dobbiamo anche rafforzare la frontiera esterna, in particolare tra Grecia e Turchia. Qui si colloca il problema per quanto riguarda la rotta dei Balcani e il Mediterraneo orientale", ha aggiunto. "La Croazia non lascerà che diventi essa stessa un paese che è una sorta di hospot informale. Noi abbiamo detto no alle barricate e al filo spinato. Anzi noi proteggiamo la nostra frontiera con 650 addetti che servono a sorvegliare anche la frontiera europea. Dobbiamo rispettare le nostre leggi e gli standard europei e le convenzioni internazionali. Se ci sono state irregolarità, verranno perseguite", ha spiegato. Il primo ministro ha ricordato di essere stato sul "confine tra Bosnia e Croazia" e di essere "perfettamente consapevole" delle condizioni: "Dobbiamo cooperare, utilizzare le attività di Frontex, aiutarci l'un l'altro per affrontare adeguatamente la questione", ha concluso Plenkovic. (Res)