Calabria: Invernizzi (Lega), Pd alla frutta ma si ostina a occupare poltrone

- Il deputato Cristian Invernizzi, commissario della Lega in Calabria, parla di "ultime poltrone prima della sconfitta. In pieno stile Pd molto attaccato ai posti che contano - spiega in una nota -, il presidente uscente Oliverio, conscio della sconfitta che il suo partito incasserà in Calabria, ha proposto la candidatura di Leo Autelitano a capo dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. In Calabria lo scenario è lo stesso visto con questo governo Pd-M5s: zero interesse per i territori, per la gente, per i problemi reali delle persone, ma molta meticolosità e precisione a ruoli, posizioni, nomine e poltrone. Questo conta per il Pd e per il M5s che ormai sembrano una cosa sola".(Com)