Serbia: Fajon (Ue), "preoccupata" per abbassamento della soglia elettorale

- La presidente del comitato per la stabilizzazione e l'associazione della Serbia e dell'Ue Tanja Fajon si è dichiarata oggi "preoccupata" dall'idea di un abbassamento della soglia elettorale dal 5 al 3 per cento. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Fajon ha detto di "non avere visto nessun partito con cui abbiamo discusso nel corso del dialogo autunnale affrontare il tema dell'abbassamento della soglia elettorale", aggiungendo che "modifiche radicali delle regole elettorali a poco tempo dalle consultazioni rappresentano una tattica molto pericolosa". Secondo Fajon, "questa non è considerata una buona prassi e può minare seriamente la fiducia". (Seb)