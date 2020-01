Bologna: oggi assemblea rinnovo delegati sindacati metalmeccanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è svolta oggi a Bologna l'assemblea nazionale unitaria delle delegate e dei delegati per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del Ccnl delle aziende cooperative metalmeccaniche". Lo hanno affermato in una nota le sigle sindacali di Fim, Fiom e Uilm. "Una piattaforma che, in coerenza con le specificità tipiche della cooperazione, riprende anche alcuni punti comuni della rivendicazione dei metalmeccanici - hanno fatto sapere i sindacati - Sul salario, ad esempio, la richiesta è quella di un aumento dell'8% dei minimi nell'ottica di redistribuire l'aumento della produttività delle imprese ottenuta soprattutto con gli investimenti in innovazione incentivati significativamente dal sostegno pubblico". Ma non basta: "Formazione e mercato del lavoro sono gli altri capitoli centrali delle richieste. Formazione anche per accompagnare i processi di transizione ecologica delle produzioni garantendo i livelli occupazionali. Mercato del lavoro per "governare" e riportare nel giusto contesto una precarietà ormai insostenibile". (segue) (Ren)