Bologna: oggi assemblea rinnovo delegati sindacati metalmeccanici (2)

- Per Fim, Fiom e Uilm: "È necessario anche aprire un confronto con le centrali cooperative per riscoprire il vero spirito, significato e ruolo delle aziende in questo comparto che sempre più insegue logiche e dinamiche delle imprese tradizionali". Infine nel documento le sigle sindacali dei metalmeccanici hanno reso noto che: "Nell'ambito, poi, delle scelte strategiche che le imprese metalmeccaniche cooperative determinano è necessario, e dovrebbe risultare naturale praticarlo, un maggiore coinvolgimento della rappresentanza sindacale già dalla fase di progettazione e ideazione dei cambiamenti. Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee nei luoghi di lavoro per presentare la piattaforma e sottoporla al voto delle lavoratrici e lavoratori così da poter dare il via al confrontò finalizzato ad un contratto che garantisca l'aumento dei salari, il contrasto alla precarietà, un miglior governo degli orari di lavoro e una valorizzazione autentica dell'esperienza e della peculiarità cooperativa". (Ren)