Toscana: presentato a Palazzo del Pegaso cortometraggio su femminicidio

- Violenza di genere: presentato al consiglio regionale della Toscana il cortometraggio contro il femminicidio intitolato "Preludio".Il film è stato realizzato da Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari ed è stato presentato oggi nella sala Barile del palazzo del Pegaso a Firenze. Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani ha affermato: "Bisogna sensibilizzare su quello che è diventato il problema dei problemi della nostra società". Il consigliere regionale Monia Monni ha detto: "L'80 per cento delle donne non denuncia; dobbiamo diffondere la visione di questo film per dare loro il coraggio di farlo".(Ren)