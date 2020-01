Speciale difesa: commissione Camera in visita oggi al 17mo Stormo incursori a Furbara

- Una delegazione della commissione Difesa della Camera dei deputati, guidata dal presidente Gianluca Rizzo, si trova in visita al 17mo Stormo incursori dell'Aeronautica militare di stanza a Furbara (frazione di Cerveteri). Lo riferisce la Camera con una nota, secondo cui la delegazione è composta dai deputati Giovani Russo, Roberto Paolo Ferrari, Maria Tripodi, Matteo Perego di Cremnago e Giovanni Luca Aresta. Il 17mo stormo incursori ha sede presso lo storico aeroporto Mario Ugo Gordesco in funzione fin dalla prima guerra mondiale. Inserito nel Comando della squadra aerea (CSA), è gerarchicamente dipendente dalla prima Brigata aerea operazioni speciali e, dal punto di vista operativo, dal Comando operativo per le Forze speciali (Cofs). La visita odierna si inserisce in un programma di visite decise dall'ufficio di presidenza della Commissione alle sedi dei corpi speciali delle Forze armate e presso le accademie e scuole militari. (Com)