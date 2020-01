Speciale difesa: Libia, Conte, non escludiamo l'invio di militari dopo la Conferenza di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Italia "non esclude affatto" la possibilità di inviare ulteriori militari in Libia in un'operazione di peace monitoring, cioè monitoraggio del cessate il fuoco, ma devono esserci le necessarie "condizioni di sicurezza" e un "contesto e un percorso politico chiari". Lo ha detto oggi al Cairo il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, parlando con la stampa dopo un incontro con il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi. “Non escludiamo affatto la possibilità”, ha detto Conte rispondendo a una domanda sul possibile invio di ulteriori truppe in Libia. “Discuteremo a Berlino se ci saranno le premesse e se riusciremo a dare un indirizzo politico a questa crisi libica”, ha detto ancora il premier italiano, sottolineando l’importanza di creare “le premesse di sicurezza” per inviare un eventuale contingente italiano sotto l'egida delle Nazioni Unite. “Non manderemo uno solo dei nostri ragazzi se non ci saranno le condizioni di sicurezza, con un contesto e un percorso politico chiaro”, ha aggiunto Conte. “L’Italia è disponibile a dare ogni forma di contributo per la pacificazione della Libia”, ha detto ancora il presidente del Consiglio. Non ha senso, secondo Conte, ragionare in questo momento in termini di dislocamento "prima di trovarsi a Berlino per creare premesse e garanzie”, ha concluso Conte. L’Italia è presente in Libia con la Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit) che prevede un contributo massimo di 400 unità di personale militare, 130 mezzi terrestri e mezzi navali e aerei tratti dal dispositivo “Mare sicuro”. La maggior parte del contingente, circa 300 militari, è schierato a protezione dell’ospedale da campo italiano della “città-Stato” di Misurata, situata circa 180 chilometri a est di Tripoli. Nella capitale invece, è dislocato il Comando della missione e un Mobile Training Team per la formazione, l’addestramento e l’assistenza tecnico-infrastrutturale a favore delle Forze di sicurezza libiche. Nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, inoltre, l’Italia è chiamata a fornire, su richiesta della controparte, attività di supporto e di sostegno alla Guardia costiera e alla Marina militare libiche tesa a fornire protezione e a svolgere attività per il ripristino dell’efficienza degli assetti e relative infrastrutture funzionali al controllo/contrasto dell’immigrazione illegale e condotta di attività ricerca e soccorso in mare. Tra i compiti della missione Miasit figurano assistenza sanitaria, corsi di sminamento, formazione delle forze di sicurezza, assistenza nel controllo dell'immigrazione illegale, ripristino dell'efficienza degli assetti terrestri, navali ed aerei comprese le relative infrastrutture, attività di capacity building, ricognizioni sul territorio per individuare le attività di supporto necessarie, garanzia della cornice di sicurezza per il personale impiegato. (Cae)