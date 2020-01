Speciale difesa: Guerini, commessa Usa conferma ruolo protagonista di Leonardo a livello internazionale

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha espresso la sua soddisfazione per l’aggiudicazione a Leonardo del contratto da oltre 900 milioni di dollari per la produzione e la consegna di 130 elicotteri TH-73A alla U.S. Navy. “La commessa vinta da Leonardo dimostra che l’Italia possiede un’industria della Difesa competitiva. Essa rappresenta una componente strategica della nostra sovranità nazionale, ci consente di non dover dipendere dalla tecnologia e dai prodotti esteri e pone l’Italia nel novero dei Paesi che possono svolgere un ruolo da protagonista anche nell’ambito dei più importanti programmi internazionali”, ha dichiarato Guerini in un comunicato. Nell’ambito delle politiche di rilancio degli investimenti pubblici il dicastero conferma l’intendimento di sostenere l’istituzione di uno strumento pluriennale per i maggiori investimenti nel settore dell’Industria della Difesa, con lo scopo di assicurare stabilità e una crescita del comparto con rilevanti ricadute sul piano occupazionale, della competitività e sullo sviluppo delle nuove tecnologie. (Com)