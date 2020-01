Speciale difesa: Polonia, ministro Blaszczak, necessario partecipare alle missioni Nato

- La Polonia potrebbe essere presa più in considerazione sul piano internazionale se deciderà di partecipare alle missioni all’estero. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, all’emittente televisiva “Polsat news”. “La situazione sta iniziando a chiarirsi a seguito delle tensioni che si sono venute a creare negli ultimi giorni”, ha detto il ministro a proposito di quanto sta accadendo in Iraq, aggiungendo che “ai comandanti dei contingenti Nato presenti nel paese è stato detto di prepararsi alla ripresa delle operazioni di addestramento”. “Dobbiamo essere disponibili e solidali: se questi valori verranno meno non potremmo essere certi di una reazione dei nostri alleati nel caso in cui venissimo attaccati”, ha aggiunto Blaszczak. (Vap)