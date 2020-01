Speciale difesa: Guerini, il primo Cda Fincantieri-Naval Group conferma una partnership storica

- In occasione del primo Consiglio di amministrazione del neo costituito gruppo Naviris tra Fincantieri e Naval Group, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha voluto esprimere le sue congratulazioni alla governance per l’avvio di questa nuova joint venture. “Eventi come quello di oggi rappresentano una nuova pagina per lo sviluppo di sinergie in ambito Difesa a livello europeo. Il mio augurio ed il mio auspicio di poter sviluppare nuovi programmi di eccellenza dell’industria di settore per far fronte alla competizione in ambito mondiale” ha dichiarato Guerini in un comunicato. (Com)