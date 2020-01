Iran: ministero degli Esteri, daremo una risposta seria e decisa in caso di nuove sanzioni europee

- L'Iran reagirà in maniera decisa laddove i partecipanti europei all'accordo nucleare introducano nuove sanzioni. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Abbas Mousavi, citato dall'agenzia stampa iraniana "Mehr". "La Repubblica islamica è, ora come prima, pronta a salvare l'accordo nucleare e sosterrà gli sforzi profusi in tal senso dai partner", ha detto Mousavi. "L'Iran darà tuttavia una risposta seria e appropriata a ogni iniziativa di disimpegno". La presa di posizione del ministero degli Esteri iraniano arriva dopo la conferma da parte di Francia, Germania e Regno Unito di avere attivato il meccanismo di risoluzione delle controversie all'interno dell'accordo sul nucleare per spingere Teheran a rispettare gli obblighi presi nel luglio 2015 a Vienna. Oggi, in una dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri dei tre paesi (Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian e Dominic Raab), hanno sottolineato di essere stati "lasciati senza scelta, date le azioni dell'Iran" che non sta rispettando i suoi impegni. Il gruppo afferma che riferirà "la questione alla commissione mista nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie, come stabilito" nell'accordo nucleare. In una dichiarazione separata, il ministro degli Esteri tedesco Maas ha dichiarato che i tre paesi europei "non possono più lasciare senza risposta le crescenti violazioni iraniane dell'accordo nucleare". "Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo preservare l'accordo e giungere a una soluzione diplomatica all'interno dell'accordo", ha aggiunto. (segue) (Res)