Bari: il presidente Emiliano incontra il nuovo prefetto in Regione

- Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato oggi nel corso di una visita istituzionale in Presidenza a Bari, il nuovo prefetto di Bari, Antonella Bellomo. In una nota le ragioni dell'iniziativa: "La collaborazione istituzionale nei settori di competenza degli enti, con una particolare attenzione ai temi dell’antimafia sociale e della lotta alla criminalità organizzata è stata al centro della discussione. Successivi incontri con i dirigenti responsabili stabiliranno un calendario di lavoro per implementare la futura collaborazione".(Ren)