Milano: Sindacati su morte in cantiere M4 inammissibile parlare di fatalità

- Restiamo in attesa degli accertamenti da parte degli organi preposti che chiariscano meglio l’esatta dinamica e le responsabilità sull’accaduto, ritenendo inammissibile che si parli di tragica fatalità. Lo afferma una nota congiunta diffusa oggi da Cgil, Cisl e Uil a commento della morte di Raffaele Ielpo, l'operaio ucciso da un crollo di materiale e detriti mentre lavorava nel cantiere dalla M4 di Piazza Tirana a Milano. Le Organizzazioni Sindacali - prosegue la nota - denunciano la loro preoccupazione e il loro sdegno per quanto è successo e richiedono, ancora una volta, un'attenzione più alta sulla prevenzione della sicurezza nei cantieri della M4, a poco più di due mesi dall’ultimo incidente che aveva causato gravi lesioni a un altro lavoratore. Questa ennesima tragedia avvenuta in un luogo di lavoro è inaccettabile. Per noi la sicurezza sul lavoro è una priorità ed una condizione costante e continua e bisogna creare le condizioni perché questo non succeda mai più. La cultura della sicurezza e della prevenzione deve diventare un patrimonio per i lavoratori, per le imprese e per le istituzioni. Da ieri sera i lavoratori hanno sospeso le attività lavorative, oggi tutti i cantieri sono fermi per lutto. I lavoratori parteciperanno a una Messa in suffragio del loro compagno di lavoro presso il campo base in via Buccinasco alle 16.00. Per evitare che le dichiarazioni di queste ore restino parole al vento, le Organizzazioni Sindacali chiederanno a M4 e al Comune di Milano un incontro urgente e valuteranno insieme ai lavoratori eventuali altre iniziative da mettere in campo nei prossimi giorni. Il nuovo anno ripropone da subito una tragica statistica nel nostro territorio, per questo è necessario riattivare al più presto il tavolo in Prefettura per la sicurezza. Le Segreterie territoriali Cgil, Cisl e Uil unitamente alle categorie Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e ai lavoratori esprimono un sincero e profondo cordoglio ai famigliari di Raffaele. (Com)