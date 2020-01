Governo: Bernini (FI), su tasse spettacolo indecoroso

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, denuncia: "il governo tasse e manette non si smentisce: dopo i trionfalistici annunci sul taglio del cuneo fiscale e sulla storica riforma dell’Irpef, con risorse peraltro del tutto insufficienti, la maggioranza, infatti, ha subito trovato modo di litigare. Uno spettacolo indecoroso - osserva in una nota - di fronte ai contribuenti già stremati dall’aumento di tasse dell’ultima manovra, dal massacro del ceto medio e delle partite Iva e dalla prospettiva nefasta della plastic tax e della sugar tax. Mentre gli adempimenti vessatori dello scontrino fiscale stanno mettendo in gravissime difficoltà i commercianti. Il peso delle tasse sulle famiglie italiane è quasi il 18 per cento del Pil, e non è più rinviabile un vero choc fiscale che non è certo nel dna di questa maggioranza secondo cui gli italiani sono tutti presunti colpevoli e presunti evasori". (Com)