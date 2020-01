Iraq: premier Abdul-Mahdi riceve delegazione ministero Esteri tedesco

- Il primo ministro iracheno, Adel Abdul-Mahdi, ha ricevuto il direttore politico del ministero degli Esteri tedesco, Philip Ackerman, alla presenza dell’ambasciatore della Germania a Baghdad, Ole Diehl. Lo riferisce un comunicato stampa dell’esecutivo iracheno. Le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e dei recenti sviluppi in Iraq e nella regione. Il riferimento è all’attacco che all’alba del 3 gennaio ha ucciso fuori dall’aeroporto di Baghdad il capo della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani, e il conseguente attacco missilistico contro due basi irachene che ospitano le truppe statunitensi. Il premier e la delegazione tedesca hanno parlato anche delle modalità di cooperazione per raggiungere la calma, ridurre le tensioni ed evitare la minaccia di una guerra regionale. Infine, le parti hanno affrontato il tema dell’idea di preservare la sicurezza e la sovranità dell’Iraq e della decisione di far ritirare le truppe straniere. (Irb)