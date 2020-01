Sesto S. Giovanni: madre sfonda cancello caserma carabinieri con van dopo arresto figlio, bloccata

- Ha sfanalato e dopo aver accelerato ha sfondato la cancellata della caserma dei carabinieri di Sesto San Giovanni dove si trovava in custodia il figlio. È quanto ha fatto la madre 51enne bosniaca di un 26enne, arrestata per distruzione di opere di militari e sanzionata dalla Polizia locale per violazione del Codice stradale. Poco dopo le due di notte il figlio della donna è stato rintracciato dai carabinieri di Bresso a Cinisello Balsamo dopo essere fuggito a piedi da un controllo d'iniziativa in via Masianello a Sesto. Accompagnato in caserma il giovane è stato poi arrestato per essere rientrato illegalmente in Italia dopo essere stato espulso nel 2019. A quel punto il 26enne ha contattato i famigliari per farsi portare degli indumenti. In via Pirandello sono arrivate la madre, la sorella e la moglie che hanno consegnato gli abiti attraverso la recinzione, prima di sfondarla con il van. Dalla ricostruzione dei militari è stato accertato che il gesto della donna arrestata non è riconducibile a un tentativo di far evadere il figlio, ma più che altro a una reazione dimostrativa conseguente al suo arresto. (Rem)