Venezuela: Corte suprema chiede verifica dei voti su presidenza del parlamento (7)

- L'episodio è finito una volta di più nel mirino dell'amministrazione Usa, che ha emesso sanzioni alla dirigenza dell'An contraria a Guaidò. Decisione contestata da Parra e dal governo di Nicolas Maduro. “Condanniamo in forma energica e categorica le sanzioni contro deputati dell’Assemblea nazionale, che rappresentano il popolo nel suo insieme. E’ inaccettabile che paesi stranieri pretendano di condizionare la libertà di coscienza dei nostri parlamentari. Queste azioni unilaterali non contribuiscono in alcun modo a generare un contesto di intesa”, si legge in un comunicato a firma del direttivo guidato da Parra. (segue) (Brb)