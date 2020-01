Municipio Roma VI: Campidoglio, Roma dedica giardino a caduti Corpo nazionale dei vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma dedica un giardino ai caduti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Questa mattina a testimonianza del grande e quotidiano impegno che i vigili del fuoco svolgono a tutela della sicurezza di tutti i cittadini è stata inaugurata la targa che intitola ai caduti del corpo nazionale dei vigili del fuoco un parco cittadino, nel Municipio VI della Capitale tra viale Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti. Il vicesindaco di Roma Luca Bergamo con il presidente del Municipio VI Roberto Romanella e il comandante provinciale del corpo dei vigili del fuoco di Roma Giampietro Boscaino hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione della targa. "In Italia negli ultimi cinquant'anni - si legge in una nota del Campidoglio - sono circa 150 i vigili del fuoco che hanno perso la vita durante il servizio. Solo il comando provinciale di Roma ha perso 10 unità dal 2000 ad oggi. Il corpo è una struttura civile incardinata nel ministero dell'Interno che assicura soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio Nazionale. L'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito una medaglia d'oro al Corpo nazionale per i soccorsi prestati a seguito del sisma del 2009 che ha colpito l'Abruzzo".(Com)