Argentina: Fernandez annuncia viaggio in Europa, tappe a Roma e Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato che viaggerà in Europa entro la fine del mese e ha manifestato il desiderio di incontrare a Roma papa Francesco. "Credo che a fine mese viaggerò in Europa, mi piacerebbe molto incontrare il papa", ha dichiarato ieri Fernandez in un'intervista rilasciata al canale televisivo "C5N". Il presidente argentino ha rimandato di alcuni giorni ulteriori chiarimenti circa l'itinerario ufficiale del viaggio, ma fonti del governo hanno confermato ad "Agenzia Nova" che l'obiettivo di Buenos Aires è quello di chiudere un'agenda di incontri a Roma oltre che con Jorge Bergoglio, anche con il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente Sergio Mattarella, e a Parigi con il capo di Stato francese, Emmanuel Macron. (segue) (Abu)