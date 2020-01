Emirati: principe ereditario Abu Dhabi avrà ruolo chiave in nascita nuova capitale indonesiana (2)

- La scorsa settimana SoftBank Group ha espresso interesse per la costruzione di una città intelligente e verde, unendosi a una lunga lista di investitori globali che desiderano partecipare al progetto di trasferimento di capitale indonesiana. Jokowi, come è comunemente noto Widodo, conta su entità private e statali per sostenere circa l'80 per cento del costo di costruzione della capitale. Il principe ereditario ha accettato l'offerta del presidente indonesiano di guidare il panel durante il World Future Energy Summit, evento sull’energia sostenibile che ha preso il via ieri nella capitale emiratina Abu Dhabi. Il presidente indonesiano ha anche discusso dei piani per la creazione di un fondo sovrano con il principe ereditario e SoftBank, i cui dettagli saranno finalizzati in una riunione a Tokyo alla fine di questo mese. (Res)