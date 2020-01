Viterbo: con "Salva tuo albero" recuperati 50 nuovi abeti, la messa a dimora lunedì 20

- Cinquanta alberi di Natale recuperati grazie all'iniziativa "Salva il tuo albero" promossa dal comune di Viterbo. Abeti per la maggior parte. La loro messa a dimora avrà inizio da lunedì 20 gennaio. A fornire aggiornamenti sul progetto lanciato dall'assessorato al verde pubblico in collaborazione con l'associazione Tuscia Pro Natura è direttamente l'assessore Enrico Maria Contardo. "Cinquanta famiglie hanno avuto la sensibilità di voler contribuire al progetto per la realizzazione di boschi urbani in città. I loro alberi, utilizzati durante le recenti festività natalizie, avranno una nuova vita. Sono state già individuate le aree che ospiteranno le piante arboree e saranno gli svincoli della circonvallazione Almirante, sia verso il cimitero, sia verso la Tuscanese. Non sono tantissimi gli alberi recuperati – ha aggiunto Contardo - Molte famiglie da anni utilizzano l'albero di Natale sintetico. Quest'anno è stata la prima edizione dell'iniziativa Salva il tuo albero. Abbiamo intenzione di riproporla anche per i prossimi anni, coinvolgendo anche le frazioni del territorio comunale. Il mio ringraziamento – conclude l'assessore - va a tutte quelle persone che nei giorni scorsi si sono recate al punto di raccolta a Pratogiardino per consegnare il proprio albero di Natale. Tra queste anche il sindaco Arena, a cui va un ringraziamento particolare per il buon esempio dato ai nostri concittadini". (Com)