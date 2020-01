Speciale energia: Francia, centrale Cordemais attiva almeno fino al 2024

- La centrale a carbone di Cordemais, nel dipartimento francese della Loira Atlantica, rimarrà in funzione almeno fino al 2024, con un possibile prolungamento al 2026. Lo riferisce il quotidiano francese “La Tribune”, riportando un annuncio fatto dal sottosegretario alla Transizione ecologica e solidale, Emanuelle Wargon. “Abbiamo bisogno del 10 per cento del suo funzionamento attuale tra il 2022 e il 2024”, ha detto Wargon. In quel periodo la centrale rimarrà in funzione tra le 200 e le 500 ore all'anno, contro le 4.500 ore attuali. Un regime più basso, compatibile con la legge che prevede la chiusura delle quattro centrali a carbone francesi per il 2022. (Res)