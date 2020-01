Speciale energia: Emirati-Indonesia, accordi su energia per 23 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha concluso 11 accordi commerciali con gli Emirati Arabi Uniti per un valore complessivo di 23 miliardi di dollari. Le intese sono state raggiunte a margine della visita del presidente indonesiano Joko Widodo ad Abu Dhabi e riguardano investimenti in energia e altri settori. Gli accordi con le aziende indonesiane “aiuteranno la Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (Adnoc) a garantire la sua presenza sul mercato in una delle economie in più rapida crescita del Sud-est asiatico", ha dichiarato Sultan Ahmed al Jaber, ministro di Stato degli Emirati e amministratore delegato di Adnoc. (Res)