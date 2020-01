Speciale energia: Sound Energy rivede il suo progetto di pipeline in Marocco

- La società britannica Sound Energy ha rivelato nuovi dettagli sul suo progetto di gasdotto che collegherà il Marocco all'Europa. In un comunicato stampa, la società Sound Energy annuncia di aver ricevuto l'approvazione dello studio di impatto ambientale dal ministero dell'Energia di Rabat, delle miniere e dell'ambiente per la costruzione e l'esercizio di un gasdotto del diametro di 50 centimetri su 120 chilometri che collega l'impianto di trattamento del gas e la stazione di compressione al gasdotto Maghreb Europe (GME). Il gasdotto attraverserà il comune di Matarka (provincia di Figuig) e il comune di Merija (provincia di Jerada) per raggiungere il GME. (Res)