Speciale energia: Germania, Merkel, compensare cittadini coinvolti da espansione settore eolico

- Il cancelliere Angela Merkel appoggia la proposta del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) di introdurre premi alla cittadinanza per la costruzione delle turbine eoliche, al fine di vincere le resistenze di quei centri abitati che si oppongono alla realizzazione degli impianti nelle proprie vicinanze. “Il punto è che, in una certa misura, compensiamo o premiamo quanti sono coinvolti dall'espansione dell'infrastruttura eolica perché assumono tutto il peso della popolazione di tutta la Germania”, ha dichiarato Merkel. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, il cancelliere ha osservato che “vi è un divario crescente tra quanti risiedono in città con maggiori bisogni, per esempio per l'energia pulita, e quanti vivono in campagna e devono convivere con la necessaria infrastruttura”. Per tale motivo, Merkel ha evidenziato di sostenere “molto” la proposta del primo ministro del Meclemburgo-Pomerania anteriore, la socialdemocratica Manuela Schwesig, secondo cui “quanti sono coinvolti nella generazione delle energie rinnovabili nelle loro immediate vicinanze devono anche partecipare ai profitti”. Come nota “Handelsblatt”, altri esponenti dell'SpD sostengono l'introduzione di incentivi alla cittadinanza per la realizzazione della pale eoliche, tra cui la copresidente del partito Saskia Esken e il vicecapogruppo al Bundestag, Matthias Miersch. (Res)