Speciale energia: Power Ledger integra sistema fotovoltaico con blockchain

- La compagnia australiana Power Ledger ha acquisito un sistema fotovoltaico di 250 kilowatt (kw) che utilizzerà un sistema di gestione e regolamento dei dati basato su blockchain. Lo riferisce il sito di informazione "Coin Telegraph" citando un comunicato della stessa compagnia. Power Ledger ha acquistato il sistema da Perdaman Advanced Energy, una società australiana che fornisce consulenza in materia di energia pulita e sviluppo del progetto. Il nuovo sistema sarà situato a Maddington e includerà un accordo di acquisto di energia (Ppa) per rendere più trasparente il commercio di energia rinnovabile. "L'energia rinnovabile generata dall'attività di Maddington verrà tracciata utilizzando la tecnologia blockchain per fornire una pista dati verificata per l'energia generata, l'energia acquistata dalla rete, l'energia consumata e l'energia inviata alla rete", hanno spiegato i vertici della compagnia, che con questa tecnologia prevede di eliminare eventuali errori contabili sui ricavi. (Res)