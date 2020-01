Lombardia: Cenci (M5S), su dissesto idrogeologico Regione punti su prevenzione

- Frane e alluvioni in Lombardia. Ora basta. Lo chiede il M5S Lombardia con un'interpellanza a firma del Consigliere regionale Roberto Cenci che chiede di investire i 28 milioni finanziati dal Governo per prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico a partire da interventi specifici per la manutenzione degli argini, per la pulizia dei corsi d'acqua e per il contrasto al dissesto imputabile all'abbandono dei territori agricoli e di quelli montani. L'assessore Pietro Foroni ha ringraziato per la sollecitazione in "un'interpellanza accurata e approfondita" e illustrato lo stato del dissesto in Lombardia. Secondo Cenci "la Lombardia deve agire con maggior decisione, rapidità. Fa molto piacere ascoltare dall'Assessore quanto è stato fatto fin qui. Che è molto. Il m5s è presente per collaborare, l'ambiente non ha bandiere. Proprio per questo chiediamo però uno sforzo maggiore, anche sulla base dei gravi danni da cambiamento climatico. Vanno implementate politiche di contrasto al dissesto e servono più fondi ai territori. Solo la protezione dell'Ambiente può garantirci un futuro e il nostro atto, a sollecitazione della Lombardia, va in questa direzione. Le criticità legate al dissesto idrogeologico sono infatti ancora molte e il rischio ad esso correlato ancora troppo alto". (Com)