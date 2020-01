Governo: Zingaretti, ha salvato Italia da catastrafe

- "Questo governo ha salvato l'Italia da una catastrofe economica, sociale e culturale". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al seminario di Contigliano, in provincia di Rieti. "La peggiore subalternità che si possa avere è mutuare in noi giudizi che vengono dai nostri avversari - ha aggiunto Zingaretti -. Io sono serenamente convinto che abbiamo fatto bene a fare la scelta di varare questo governo, era una scommessa e in questi mesi c'è stato un di più di polemiche che abbiamo tentato di sedare. Ma noi non possiamo rimuovere il dato di fondo che questo governo - ha concluso il segretario - ha salvato l'Italia da una catastrofe economica, sociale e culturale".(Rin)