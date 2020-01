Speciale energia: Cipro, ministro Difesa a “Nova”, presenza navale Ue per garantire sicurezza energetica

- Il Mediterraneo orientale, data la sua importanza per la sicurezza energetica dell’Unione europea, dovrebbe essere dichiarato “un’area di interesse marittimo”: in questo modo si potrebbe pensare ad una presenza navale coordinata nell’area da parte degli Stati membri. E’ quanto affermato dal ministro della Difesa cipriota, Savvas Angelides, in un’intervista ad “Agenzia Nova” nel corso della sua missione a Roma, dove oggi incontra il titolare del dicastero della Difesa, Lorenzo Guerini. “Voglio esprimere la mia soddisfazione perché i rapporti bilaterali con l’Italia vengono costantemente rafforzati. Questi incontri riflettono la volontà dei nostri paesi di mantenere e sviluppare ulteriormente i nostri rapporti nei settori della sicurezza e della difesa”, ha dichiarato il ministro cipriota sottolineando che Roma e Nicosia condividono gli stessi principi e affrontano le stesse sfide. Secondo quanto spiegato da Angelides, i temi principali di confronto con Guerini sono legati alla situazione nel Mediterraneo orientale - con un’attenzione particolare sulla Libia -, le “azioni illegali” della Turchia nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro, il gasdotto EastMed e il tema molto rilevante della sicurezza energetica, la questione cipriota, così come materie riguardanti la Politica comune di sicurezza e difesa (progetti Pesco). “Anche l’immigrazione sarà centrale nella nostra agenda”, ha affermato Angelides, annunciando anche la firma tra i ministeri della Difesa di Roma e Nicosia di un programma congiunto per la cooperazione bilaterale nella difesa, “in grado di fornire una cornice per una serie di importanti azioni, tra le altre cose nel settore dell’esercitazione e dell’addestramento congiunto”. “L’Italia è un partner chiave nel nostro programma energetico”, ha evidenziato il ministro della Difesa cipriota, ricordando che recentemente il governo di Nicosia ha concordato di ampliare i diritti dell’italiana Eni nella Zee cipriota concedendo in licenza un altro blocco alla compagnia. “Il ruolo della Turchia nella Zee della Repubblica di Cipro desta grande preoccupazione”, ha fatto notare Angelides, il quale ritiene che “sfortunatamente la Turchia, con le sue azioni illegali e irrazionali, sta alimentando l’instabilità tramite una flagrante violazione dei nostri diritti sovrani fondamentali. Ritengo – ha detto - che la diplomazia delle cannoniere e le minacce dalla Turchia non porteranno da nessuna parte. Continueremo a difendere i nostri diritti legittimi, intensificando i nostri sforzi a livello legale, politico e diplomatico. Abbiamo chiarito che la militarizzazione e l’escalation artificiale di una situazione già tesa non è una scelta della nostra parte. Abbiamo un invito aperto verso la Turchia per discutere e concordare una demarcazione dei nostri confini marittimi”. Secondo il ministro cipriota, tutto ciò attesta quindi la buona fede di Nicosia nel voler risolvere la questione legata all’esplorazione degli idrocarburi nell’offshore cipriota. “In ogni caso, data la grande importanza delle attività di esplorazione degli idrocarburi nella regione del Mediterraneo orientale e il loro contributo a salvaguardare la sicurezza energetica dell’Unione, vorremmo suggerire che il Mediterraneo orientale venga dichiarato ‘un’area di interesse marittimo’. Significa che avremo una presenza navale coordinata da parte degli Stati dell’Ue. Ciò ci aiuterà a promuovere la stabilità nella regione e ad affrontare questioni come immigrazione, terrorismo e contrabbando”, ha dichiarato Angelides. (Pav)