Speciale energia: Iran, Borrell, obiettivo meccanismo risoluzione dispute non è imporre sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo di risoluzione delle controversie del Piano d’azione globale congiunto (accordo sul nucleare iraniano) non ha l'obiettivo di imporre sanzioni, ma di risolvere le questioni relative all'attuazione dell'accordo. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a margine dei lavori della plenaria del Parlamento europeo. "Ho ricevuto oggi una lettera da parte dei ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito (noto anche come gruppo E3) che fa riferimento a una questione relativa all'attuazione degli impegni dell'Iran nel quadro del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa). Come coordinatore della commissione congiunta, supervisionerò il processo del meccanismo di risoluzione delle controversie che questa lettera mi chiede di attivare e garantirò che dia una opportunità per affrontare i temi indicati dall'E3 in questa lettera e per trovare un modo per assicurare la piena realizzazione del Jcpoa", ha aggiunto. "L'obiettivo del meccanismo di risoluzione delle dispute non è quello di imporre sanzioni, ma di risolvere le questioni relative all'attuazione dell'accordo. A questo proposito prendo atto dell'intenzione dei ministri degli Esteri di preservare il Jcpoa nella speranza sincera di trovare una via per risolvere l'impasse attraverso un dialogo diplomatico costruttivo", ha continuato. "Il meccanismo di risoluzione delle controversie richiede intensi sforzi in buona fede da parte di tutti. Come coordinatore, mi aspetto che tutti i partecipanti al Jcpoa affrontino questo processo con questo spirito", ha proseguito. "Dobbiamo preservare il Jcpoa che rappresenta un risultato significativo della diplomazia multilaterale sostenuta dopo anni di negoziati, non c'è alternativa a questo accordo. Alla luce delle pericolose escalation in corso in Medio Oriente, la conservazione del Jcpoa è ora più importante che mai", ha concluso. (Beb)