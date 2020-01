Migranti: Grecia, viceministro Mitarachi illustra piani per isola di Chios

- Il vice ministro greco del Lavoro e degli Affari sociali, Notis Mitarachi, ha illustrato i piani del governo di Atene per la gestione dei migranti e dei rifugiati dopo aver partecipato oggi ad una riunione del Consiglio comunale di Chios. "Oggi le strutture aperte create nel 2016 né rispondono alle condizioni di sicurezza necessarie per i residenti di Chios né forniscono condizioni di vita decenti per i rifugiati", ha dichiarato Mitarachi. Secondo il viceministro, la nuova struttura proposta è dislocata a molti chilometri di distanza dalle aree residenziali. Il comune di Chios - ha spiegato - ha approvato la creazione di un nuovo centro d'accoglienza al chiuso, oltre che la chiusura di quello di Vial. Il viceministro si è comunque lamentato per il fatto che il comune non ha indicato un nuovo luogo più a nord, "in modo da risolvere ogni possibile tensione con i residenti di Vrontados". "Le nuove dimensioni proposte (per il centro) da parte del governo devono anche agire come un deterrente e permettere i rimpatri di coloro che non sono titolari di protezione internazionale", ha dichiarato. (Gra)