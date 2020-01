Pensioni: Tridico (Inps), assegno medio di Quota 100 è di 1.983 euro

- L'assegno pensionistico mensile per chi ha aderito a Quota 100 è di 1.983 euro. Lo ha reso noto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, durante la sua audizione in commissione parlamentare sugli Enti gestori previdenziali. "Per gli autonomi l'importo mensile è di circa 1.400 euro, per la gestione privata di circa 2.100 euro, per quella pubblica 2.160 euro mentre quella complessiva è di 1.983 euro", ha spiegato Tridico chiarendo che gli uomini rappresentano una "percentuale maggiore" rispetto alle donne tra i pensionati che hanno deciso di usufruire della misura.(Rin)