Sanità Lazio: Ciacciarelli (Lega), maglia nera in Italia, tre posti letto ogni mille abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità del Lazio è maglia nera in tutta Italia per il minor numero di strutture di emergenza in rapporto alla popolazione residente, il rapporto è di tre posti letto ogni mille abitanti. Lo ha detto, in una nota stampa, il consigliere regionale della Lega Salvini premier, Pasquale Ciacciarelli. "È ancora emergenza blocco barelle negli ospedali del Lazio - si legge in un comunicato - l'ultima segnalazione, leggendo le cronache regionali, proviene dai pronto soccorso di Tor Vergata, policlinico Casilino, Umberto I, Pertini e Sant'Eugenio. Ieri alle 14 erano ben 10 le ambulanze bloccate al policlinico Casilino di Roma; alla stessa ora nei 47 pronto soccorso del Lazio oltre 2.000 le persone in attesa di ricovero o di trasferimento: ci sono solo tre posti ogni 1.000 abitanti, una situazione disastrosa. La Regione è, infatti, maglia nera in tutta Italia per il minor numero di strutture di emergenza in rapporto alla popolazione residente. Tutto questo grazie ai 9.000 posti letto tagliati negli ultimi anni. In questi giorni poi si sta registrando il picco di sovraffollamento a causa anche dei ricoveri per via dell'influenza". (segue) (Com)