Agroalimentare: Sileri (M5s), qualità a tavola fondamentale anche per salute

- "La lotta contro la contraffazione è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare. E portare a tavola prodotti garantiti e di qualità è il primo passo per tutelare la nostra salute". Lo sostiene il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine del convegno “Salute ed agroalimentare”, organizzato dai reparti specializzati e forestali dell’arma dei Carabinieri, oggi a Roma. "Dai carabinieri ci arriva un grande esempio di lavoro sinergico - ha evidenziato - quel lavoro portato avanti tra reparti alle dipendenze di ministeri diversi, altre istituzioni pubbliche, imprenditoria e associazioni di categoria. Senza dimenticare gli attori privati e imprescindibili del comparto, coloro che l’agricoltura la realizzano tutti i giorni: imprenditori, confederazioni, cooperative e singoli agricoltori. I dati presentati oggi evidenziano come l’Italia paghi il prezzo più alto in termini di contraffazione alimentare e il lavoro dei nostri militari si snoda attraverso più aspetti: da un lato, l'impegno per tutelare la salute dei cittadini, dall'altro, la lotta dell'odioso fenomeno del caporalato, in stretto raccordo con i ministeri del Lavoro e dell’Agricoltura. Il mio plauso, personale e del ministero della Salute, va al comandante del Nas, generale Adelmo Lusi, a quello dei Carabinieri del Lavoro, il generale Gerardo Iorio e al loro comandante, il generale Claudio Vincelli, per il contributo fattivo e propositivo fornito al Paese". Un contributo, ha concluso Sileri, "che non mancherò mai di incoraggiare e avallare, con le ministre del Lavoro Nunzia Catalfo e dell'Agricoltura Teresa Bellanova, grazie alle deleghe che ho ricevuto su 'igiene e sicurezza per gli alimenti in raccordo con il ministero dell’Agricoltura'. L'obiettivo sarà proteggere il made in Italy e la salute dei cittadini con un'unica azione governativa".(Com)