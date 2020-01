Galleria Giovanni XXIII: Raggi, manutenzione non fatta per decenni, andiamo avanti

- Rispetto all’apertura dei cantieri per il rifacimento della galleria Giovanni XXIII, la sindaca di Roma Virginia Raggi spiega che “si tratta di una galleria molto importante nella zona nord della città percorsa ogni giorno da migliaia di automobili e nella quale, purtroppo, spesso si registrano gravi incidenti anche mortali. La manutenzione non viene fatta da decenni: abbiamo deciso di ri-asfaltare la strada, di migliorare l’illuminazione con la pulizia dei pannelli delle gallerie e di rifare tutta la segnaletica e le barriere di sicurezza. Ovviamente ci sarà anche una stretta nei confronti di chi supera i limiti di velocità”. In un post su Facebook Raggi spiega che “si tratta di un tentativo per limitare gli incidenti che spesso causano anche lunghi ingorghi” e che “i lavori saranno fatti in due fasi per evitare eccessivi problemi agli automobilisti: una parte sarà effettuata in estate quando chiudono le scuole. Mi sembra una bella notizia per la città. Ma c’è chi, tra i politici, polemizza. Magari sono gli stessi che si indignano quando leggono sui giornali che ‘Duecento gallerie sono a rischio’ per mancanza di manutenzione”. (segue) (Rer)